البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع نتنياهو بشأن رفح اليوم

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بشأن رفح الفلسطينية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قد نقل في وقت سابق من اليوم، عن مسئول إسرائيلي قوله إنّ بايدن سيجري محادثات هاتفية مع نتنياهو في وقت لاحق اليوم بشأن رفح.

وتسود مخاوف كبيرة من حدوث مجازر في مدينة رفح، في أعقاب مطالبة إسرائيل من قرابة 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.

جاء ذلك تمهيدًا لشن اجتياح بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في تحدٍ من قبل إسرائيل لدعوات المجتمع الدولي بعدم تنفيذ العملية نظرا لاكتظاظ المدينة بالنازحين الذين يصل عددهم لنحو 1.5 مليون شخص، يقيمون في منطقة صغيرة كانت تَسع قبل الحرب نحو 300 ألف نسمة فقط.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت».

ونشر جيش الاحتلال على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الإخلاء.

ودعا سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المواصي، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية.