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إيران: إخماد حريق في منصة بحرية بحقل غازي مشترك مع قطر

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 7:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 7:07 م

أعلن مسؤول محلي بمحافظة بوشهر جنوبي إيران ،اليوم الأربعاء، إخماد حريق شب في المنصة البحرية رقم 9 بحقل "بارس الجنوبي" الغازي المشترك مع قطر في مياه الخليج.

وقال مدير خلية الازمة بمحافظة بوشهر "جهانجير دهقاني" في تصريح لوكالة أنباء فارس: بعد البلاغ عن حريق اندلع في المنصة رقم 9 بحقل "بارس الجنوبي" في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي، العاشرة والنصف صباحا بتوقيت جرينتش)، تمت المباشرة بتنفيذ عمليات مكافحة الحرائق بمنطقة بارس الاقتصادية الخاصة.

وأوضح دهقاني انه تم تنفيذ عمليات اجلاء جميع الافراد العاملين في المنصة، وتم إخماد الحريق، مؤكدًا عدم وقوع خسائر بشرية.

وأشار إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق بالمنصة.

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