ارتفعت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية فى الأسواق المحلية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما صعدت الأسعار على أساس شهري بلغت 1.1%، مقارنة بشهر فبراير السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قررت شركة كوكاكولا مصر رفع أسعار منتجاتها من المشروبات الغازية، بنسبة تصل إلى 45%، بداية من تعاملات الأحد 1 مارس 2026، لترتفع سعر الجملة للكرتونة التى تحتوى على 24 «كانز كوكاكولا صغير 250 مللى» لتصل إلى 345 جنيهًا، بدلًا من 290 جنيهًا، على أن يصل سعر «الكان» للمستهلك النهائى بـ14.5 جنيه، مقابل 10 جنيهات، بنسبة زيادة 45%، بحسب القوائم السعرية الجديدة التى أرسلتها الشركة للتجار والموزعين.

وكانت شركة بيبسى كولا مصر المنافس الرئيسى لشركة كوكاكولا مصر، قد رفعت أسعار بعض منتجاتها بنسبة تصل إلى 25% فى بداية فبراير المنقضى.

وبحسب الإحصاء، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.2%، خلال مارس الماضي على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.6%، ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 3.2%، والخضروات بنسبة 41.6%، ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، ارتفاع أسعار منتجات غذائية أخرى بنسبة 3.3%، ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 8.9%، ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 8.3%، وبالرغم من انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 15.3%.

ووفق للإحصاء، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.2% خلال مارس الماضي على أساس شهري مقارنة بأسعارها فى شهر فبراير السابق له، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، وزيادة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، والزيوت والدهون بنسبة 1%، والفاكهة بنسبة 2%، والخضروات بنسبة 21.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، ومنتجات غذائية أخرى 0.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%.

وواصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع للشهر الثانى علي التوالي ليصل إلى 13.5% خلال شهر مارس 2026، مقابل 11.5% خلال شهر فبراير السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى قفزة في التضخم الشهري بنسبة 3.3% عن شهر فبراير الماضي.