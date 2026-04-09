رئيس الوزراء الباكستاني: منخرطون في جهود صادقة من أجل السلام الإقليمي

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، وذلك عشية محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان إن شريف أكد أن بلاده "منخرطة في جهود صادقة من أجل السلام الإقليمي، وانطلاقا من هذه الروح تُعقد محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة"، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

وشنت إسرائيل، فجراليوم، سلسلة غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، في أعقاب قصف دموي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين أمس الأول، رغم إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت الوساطة الباكستانية شمول لبنان بها، بينما نفت واشطن وتل أبيب ذلك.

واستهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما استشهد 17 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي العباسية والزراية في محافظة الجنوب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة في بيانات منفصلة إلى أن طيرانا حربيا إسرائيليا أغار على بلدات القليلة وخربة سلم، فيما جدد عدوانه على بلدة الدوير منفذا غارة ثانية في أقل من ساعة على مبنى سكني وتجاري في حي الوادي.

وأضافت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على ملعب بلدة الشرقية في النبطية (جنوب) وتسببت الأتربة الناجمة عن الغارة في إغلاق الطريق العام بين بلدتي الشرقية والدوير.

إلى ذلك، أعلن حزب الله خوضه اشتباكات "من مسافة صفر" مع قوات اسرائيلية في مدينة بنت جبيل القريبة من الحدود، والتي خاض فيها الطرفان اشتباكات ضارية خلال جولات الحروب السابقة بينهما.

وأورد الحزب الذي عاود فجر الخميس تبني هجمات ضد اسرائيل بعد غاراتها الدامية على لبنان: "يخوض مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اشتباكات بطوليّة من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة مع قوّة إسرائيليّة مؤلّلة حاولت التقدّم باتجاه سوق مدينة بنت جبيل"، مشيرا في الوقت ذاته الى استهداف آليات وجنود في موقع آخر داخل المدينة "بصليات صاروخيّة ورمايات مدفعيّة".

وتبعد بنت جبيل خمسة كيلومترات من الحدود، وتحظى برمزية خاصة لدى حزب الله، الذي ألقى أمينه العام السابق حسن نصرالله من ملعبها عام 2000 خطاب "التحرير" إثر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد 22 عاما من احتلاله.