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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يوضح استمرار المواجهات بين الشرطة والمحتجين في هونج كونج بسبب قانون تسليم المطلوبين.

ومنعت شرطة هونج كونج المحتجين مستخدمة الغاز ورذاذ الماء الساخن، من الوصول إلى مقر الحكومة، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها المدينة بسبب نية الحكومة بسن تشريع لتسليم المطلوبين للصين.

وطوقت شرطة مكافحة الشغب مبنى البرلمان في هونج كونج، يوم الأحد الماضي، بعدما تحول احتجاج سلمي حاشد ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

ومن المقرر بدء مداولات في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، بشأن إقرار مشروع قانون حكومي جديد يسمح بتسليم المطلوبين في بر الصين الرئيسي إلى الصين.