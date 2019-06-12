موقع أمريكي: الولايات المتحدة تقرر إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا

قررت السلطات الأمريكية إرسال ألف جندي إضافي إلى بولندا لتعزيز القوة الموجودة هناك والبالغ قوامها 4 آلاف جندي أمريكي.

وبحسب موقع "ديفينس ون" الإلكتروني الأمريكي فإن القوات الإضافية ستتعامل مع القضايا المادية والتقنية، ولن تشمل مهامها واجبات القتال.

ووفقا للموقع، سيتم الإعلان عن الاتفاقيات ذات الصلة اليوم الأربعاء خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض.

كان مسؤول بولندي قد قال للموقع الأمريكي أمس الأول "ستكون هناك زيادة في عدد القوات، لكن الأهم من ذلك هو وجود قدرات وتماسك جديد لعمليات الانتشار الأمريكية".