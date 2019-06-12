جماهير المغرب تسابق الزمن للحصول على تأشيرات دخول مصر

تخشى الجماهير المغربية من عدم الحصول على تأشيرة الدخول للملاعب المصرية، من أجل مؤازرة منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

وذكرت صحيفة (المنتخب المغربية) اليوم الأربعاء أن العديد من مشجعي المنتخب المغربي أعربوا عن قلقهم من عدم تمكنهم من السفر إلى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من عشاق منتخب المغرب، الذين قاموا بحجز غرف فندقية وشقق في مصر وكذا تذاكر الطيران، أبدوا قلقهم من تأخر استلام جوازات السفر الخاصة بهم، فيما أكد موظفو السفارة المصرية على قيامهم بالعمل لساعات إضافية وكخلية نحل من أجل تلبية طلبات جماهير منتخب المغرب.

ويلعب منتخب المغرب، الذي يطمح للحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج به عام 1976، في المجموعة الرابعة (الحديدية)، التي تجرى فعالياتها بملعب (السلام) برفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.