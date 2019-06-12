مقتل مسلح في تبادل لإطلاق نار مع القوات الهندية بإقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية مقتل مسلح إثر تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن في منطقة "سوبور" بمقاطعة "بارامولا" الواقعة في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الأربعاء، عن مسئول بالشرطة قوله" إن تبادل إطلاق النار وقع أثناء قيام قوات الأمن بشن عملية بحث عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم تطويق المنطقة من أجل منع المسلحين من الفرار.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".