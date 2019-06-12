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البرلمان النمساوي يبدأ مناقشات حول الثقة فى الحكومة وموعد الانتخابات المبكرة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 12:30 م

بدأ المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" اليوم الأربعاء، عملية التصويت على الحكومة الانتقالية الجديدة في البلاد برئاسة المستشارة الفيدرالية برجيته بيرلاين.

وقالت مصادر برلمانية في فيينا اليوم، إن المستشارة الفيدرالية قدمت أعضاء الحكومة إلى البرلمان وألقت بيانات توضح خطة عمل الحكومة حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأضافت المصادر أن البرلمان من المتوقع أن يصوت بالثقة على الحكومة الجديدة، كما سيقرر على الفور إنهاء الفترة التشريعية قبل الأوان ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة في نهاية سبتمبر المقبل.

وذكرت المصادر، أن البرلمان سيناقش أيضا حاليا عدد من القضايا الداخلية مثل حظر التدخين في المطاعم والأماكن العامة.

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