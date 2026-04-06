غارات إسرائيلية تستهدف صور والنبطية وجبل لبنان

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متزامنة طالت مناطق عدة في جنوب لبنان وجبل لبنان، حيث استهدفت غارة اسرائيلية بلدة معروب في قضاء صور، وأخرى طالت بلدة الشعيتية في المنطقة نفسها.

كما استهدفت إسرائيل شقة سكنية في المشروع الماروني في تلال عين سعادة بمحافظة جبل لبنان ما أثار حالة من الهلع في صفوف المدنيين.

وفي قضاء النبطية، استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة على طريق آبار فخر الدين – تول كما شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة حداثا، تلتها غارة أخرى استهدفت محيط بلدة تول.

وتأتي هذه الغارات في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده المناطق الجنوبية، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلى في الأجواء اللبنانية.