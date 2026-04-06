تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار إبقاء المتحدث باسمه زيف أجمون في منصبه، رغم تصريحاته العنصرية بحق اليهود من أصول مغربية، وذلك بعد انتقادات نادرة وتوبيخ شديد له من داخل حزبه "الليكود".

وكان أجمون قد عرض الاستقالة عقب تسريب تصريحات مسيئة أدلى بها بحق نواب من أصول شرقية (مزراحيم)، إلا أن نتنياهو أعلن في وقت سابق قبوله اعتذاره واستمراره في منصبه، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل الحزب.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى عضو الكنيست إيلي رفيفو، الذي تعرّض للإساءة، قوله: "لا يمكن أن تبصق في وجوهنا وتقول إنها تمطر"، مؤكدًا رفضه بقاء أجمون في أي موقع مؤثر.

كما اعتبر عضو الكنيست نسيم فيتوري أن أجمون "غير جدير بالعمل إلى جانب رئيس الوزراء حتى بعد اعتذاره"، بينما شدد النائب موشيه سعدة على أن سلوكه "لا يمكن تطبيعه حتى بشكل مؤقت".

وفي تطور لاحق، وتحت ضغط الانتقادات من داخل الحزب والمعارضة، تراجع نتنياهو عن قراره، معلنًا أن أجمون سيُستبدل خلال الأيام المقبلة.