السعودية تعلن تقديم وديعة إضافية لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تقديم وديعة إضافية لباكستان قدرها 3 مليارات دولار، وتمديد أجل أخرى سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يأتي القرار وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وامتدادًا للروابط الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة بين الرياض وإسلام آباد.

وأشارت الوكالة إلى تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي الباكستاني بقيمة خمس مليارات دولار، والإعلان عن تقديم وديعة إضافية للبنك المركزي الباكستاني بقيمة ثلاث مليارات دولار؛ بهدف دعم اقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية، وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ووصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية؛ في أولى محطات جولته التي تشمل ثلاث دول.

وخلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بحث شريف، آفاق العلاقات الثنائية والوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون القائم، وفرص تطويره في مختلف المجالات.

وأشاد ولي العهد السعودي بالجهود التي يبذلها دولة رئيس وزراء باكستان لتعزيز أوجه النمو في باكستان، وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

كما جرى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجريات الأوضاع في المنطقة والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ والتي تستضيفها باكستان.

وأكد ولي العهد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، منوها - في السياق - بجهود رئيس الوزراء الباكستاني والمشير عاصم منير قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني، وفق وكالة الأنباء السعودية.