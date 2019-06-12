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وفد صيني يزور «علوم الإسكندرية» لمناقشة مشروع بحثي مشترك بمجال الاستزراع السمكي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 5:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 5:57 م

زار وفد صيني برئاسة الدكتور يوشين شانج أستاذ الاستزراع السمكي بكلية المصايد بجامعة هوازهونج الصينية، كلية العلوم جامعة الإسكندرية.

وناقش الوفد مع الدكتورة أماني عبدالحميد إسماعيل القائم بأعمال عميد كلية العلوم مقترح المشروع البحثي المشترك المقدم من قسم علوم البحار بالكلية في مجال الاستزراع السمكي المكثف في المجاري المائية داخل الأحواض الترابية في إطار برنامج التعاون العلمي الصيني المصري.

وقدم الدكتور يوشين شانج أستاذ الاستزراع السمكي بكلية المصايد بجامعة هوازهونج الصينية عرضاً مختصراً عن جامعة هوازهونج الصينية، وعرضا مماثلا له عن جامعة الإسكندرية بشكل عام وكلية العلوم بشكل خاص.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون العلمي بين الجانبين في مجالات الثروة السمكية وعلوم البحار بشكل عام.

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