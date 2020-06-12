الحكومة الألمانية تمهد الطريق لزيادة حوافز رعاية الأطفال وخفض ضريبة القيمة المضافة

مهدت الحكومة الألمانية الطريق لتطبيق أجزاء مهمة في حزمة التحفيز الاقتصادي للحد من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ووافقت الحكومة اليوم الجمعة على الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من تموز/يوليو المقبل حتى نهاية العام من 19% إلى 16% في كل عملية شراء، وخفض معدل الضريبة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 7 إلى 5%، بغرض جعل عمليات الشراء في المتاجر ومحلات الأثاث والسوق الإلكترونية والسيارات أرخص.

كما وافقت الحكومة على منح الأسر حوافز رعاية أطفال بقيمة 300 يورو عن كل طفل.

وتتطلب هذه الإجراءات موافقة البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) حتى تصبح سارية المفعول، ومن المنتظر أن يبت فيها المجلسان خلال جلسات خاصة في 29 يونيو

الجاري.