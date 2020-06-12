يوفنتوس يحسم بطاقة العبور الأولى لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

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تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد تعادله سلبيا مع ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

واستفاد يوفنتوس من تعادله الإيجابي في مباراة الذهاب، ليتأهل لنهائي كأس إيطاليا، حيث أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب «سان سيرو» معقل ميلان انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك قبل توقف جائحة كورونا.

وينتظر يوفنتوس في النهائي الفائز من مواجهة نابولي وإنتر ميلان.

واستعادات الكرة الإيطالية نشاطها، بعد توقف دام لـ3 أشهر، بمباراة ميلان ويوفي، والتي أقيمت على ملعب يوفنتوس.

مجريات الشوط الأول

وشهدت أول ربع ساعة من اللقاء لحظات دراماتيكية، حيث أهدرالبرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ليوفنتوس، وتعرض أنتي ريبيتش مهاجم ميلان للطرد.

واستحوذ يوفنتوس بعد طرد ميلان، على مجريات المباراة، وحاول تهديد مرمى دوناروما في أكثر مناسبة، عن طريق بليز ماتويدي وكريستيانو رونالدو.

ولم تكلل محاولات اليوفي بالنجاح، وأيضا محاولات ميلان الضئيلة لينتهي شوط المباراة الأول بدون أهداف.