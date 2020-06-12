نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال تطهير عزبة أبو حشيش بحدائق القبة

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تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، أعمال نظافة وتطهير وتعقيم عزبه أبو حشيش بنطاق حي حدائق القبة، وبعض شوارع حي حدائق القبة، بحضور اللواء وليد عبد الحميد، رئيس الحي.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بحي حدائق القبة، استكمال أعمال الإزالة بالعقار 1 شارع علي عمر بحي حدائق القبة، تحت إشراف رئيس الحي، وبمتابعة نائب محافظ القاهرة.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمتابعة الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، لرؤساء الأحياء بالتصدي لمخالفات البناء واستمرار المتابعات الميدانية بشوارع شمال العاصمة.