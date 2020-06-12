قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا المستجد يختلف تمامًا عن فيروس الأنفلونزا، نافيًا أن تكون الأجسام المضادة التي يفرزها الجسم نتيجة تكرار إصابته بالانفلوانزا لها علاقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه إذا أصيب شخص بكورونا وتعافي، فإن جسده يفرز أجسامًا مضادة للفيروس المستجد؛ تمنعه من الإصابة به مرة أخرى خلال هذا العام، لافتًا إلى أن ذلك لا يمنع من الإصابة به مجددًا في العام المقبل، نتيجة لتحور الفيروس.

وعند توجيه السؤال له عن حقيقة التصريحات التي تفيد بأن العالم سيشهد موجة شديدة الخطورة من فيروس كورونا بعد عام، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن تلك التصريحات مجرد تكهنات، متابعًا: «لا تصابوا بالهلع».

وأوضح أنه بعد اكتشاف علاج لفيروس كورونا بعد فترة زمنية، سيصبح «كوفيد- 19» كأي فيروس، إذا أصيب به الشخص سيتناول العلاج الخاص به ثم يتعافى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و45 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 41303 حالة، و1422 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 12493 حالة، من ضمنهم 11108 متعافيًا.



