

أعلنت منطقة كهرباء الطور بجنوب سيناء، في بيان لها اليوم الجمعة، قطع التيار الكهربائي عن 18 مناطق بمدينة الطور، غدًا السبت.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إن الشركة أرسلت بيانًا بانقطاع التيار الكهربائي غدًا السبت عن 18 منطقة بالمدينة بالتتابع، بداية من الساعة السادسة صباحًا، لتنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة الدورية على خلايا موزع الطور الجديدة.

وأوضح رئيس المدينة أن المناطق التي سيجرى قطع التيار الكهربائي عنها غدًا هي: مساكن الزهراء، ومساكن حي السلام، و عمارات الأوقاف، و مساكن محمود جمعة، و منطقة ال102 وحدة، و حي الزهور، وعمارات ال36 وحدة، و المنطقة الصناعية بالكامل، و منطقة الإيواء العاجل بالصناعية، ومساكن اللوكس، و ال200 وحدة دبش، و منطقة الجبيل، و ال88 وحدة، و حي النادي، ومحطة المياه الرئيسية، ومحطة المعالجة، و آبار المياه ناحية الصناعية، و البنزينة بجوار محطة المياه، و المدارس و المخابز والمحلات التي توجد بهذه المناطق.

وأكد رئيس مدينة الطور، أن فصل التيار الكهربائي سيؤدي إلى عدم ضخ المياه بهذه المناطق، وأهاب بالمواطنين باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، من تخزين المياه وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية ، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.