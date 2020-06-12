استطلاع: غالبية الألمان راضون عن حزمة التحفيز الاقتصادي

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان راضون عن حزمة التحفيز الاقتصادي للحكومة الألمانية التي تقدر بالمليارات.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن ثلثي الألمان يقيمون الحزمة بالإيجابية، بينما يرى 22% آخرين أنها "ليست جيدة إلى حد ما"، بينما لم تحسم نسبة 10% موقفها منها.

وكان الائتلاف الحاكم الألماني اتفق مطلع هذا الشهر على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو للخروج من أزمة جائحة كورونا.

ويرى نحو 50% من الألمان أن قيمة الحزمة جيدة، بينما يرى 17% أنه مبالغ فيها، في حين رأى 14% أنه يتعين زيادة قيمتها.

وأعرب 75% من الألمان عن تأييدهم لاستدانة الدولة للخروج من الأزمة، بينما عارض ذلك 22% من الذين شملهم الاستطلاع.

وأجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف)، وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 8 حتى 10 يونيو الجاري، 1270 ألمانيا.