انتهاء المرحلة الأخيرة لتطهير مصرف دماط بمركز قطور

تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي، جهودها المكثفة في تنفيذ حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق، أعلن المحاسب أحمد المغاوري القائم بعمل رئيس مركز ومدينة قطور، الانتهاء من المرحلة الاخيرة لتطهير مصرف دماط، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضاف المغاوري، أنه تم رفع جميع ناتج التطهير خارج الكتلة السكنية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، موضحاً أنه تم تسوية طريق محلة مسير المؤدي إلي ترعة ميت يزيد ورفع كافة تراكمات القمامة من علية ، وإزالة سور بالبلوك على مساحة 10 أمتار داخل الكتلة السكنية بكفر بلضم التابعة لوحدة دماط مركز قطور.