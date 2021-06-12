الرئيس الألماني يتوجه إلى الدنمارك بمناسبة ذكرى الترسيم السلمي للحدود بين البلدين

يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم السبت، إلى جنوب الدنمارك في زيارة تستغرق يومين بمناسبة ذكرى الترسيم السلمي للحدود بين ألمانيا والدنمارك عام 1920.

وعقب زيارة لمدرسة التصميم الشهيرة في مدينة كودلينج الدنماركية، يلتقي شتاينماير اليوم رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، وملكة الدنمارك مارجريت الثانية غدا الأحد.

وتعين إرجاء الاحتفالات العام الماضي بمئوية الترسيم السلمي للحدود بسبب جائحة كورونا.

وفي عام 1920 قرر سكان شمال وجنوب منطقة شليزفيج عبر استفتاءات إلى أي دولة يريدون الانتماء إليها، ثم حددت النتيجة خط الحدود الذي لا يزال ساريا حتى اليوم.

ويضم الوفد الألماني المرافق للرئيس، رئيس حكومة ولاية شليزفيج-هولشتاين دانيل جونتر، وعمدة مدينة روستوك، الدنماركي كلاوس روه مادسن.