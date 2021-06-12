الونش يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك

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كشف محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك عن موقفه من الرحيل عن الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكان اسم الونش قد ارتبط في الشتاء الماضي بالانضمام لأهلي جدة، قبل أن يعود اسمه للاقتران بالدوري السعودي في الفترة الحالية عبر بوابة نادي النصر.

وقال الونش في تصريحات لقناة الزمالك :"كل لاعب له وكيل أعمال مسؤول عن تلك الأمور، ولكن نحن كلاعبين نركز فقط في الملعب".

وأضاف :"كل لاعب تعاقده مستمر مع الزمالك لن يتحرك خطوة إلا بعلم النادي. ويتبقى لي عامين في عقدي مع الفريق، ولو سأرحل سيكون بعلم الإدارة بالطبع".

وأكمل الونش تصريحاته قائلًا :"لو طلب مني الزمالك تجديد التعاقد لا توجد أي مشكلة، أهم شيء بالنسبة لي التفكير في الملعب لإرضاء الجمهور فقط".

وتطرق مدافع الزمالك للحديث عن منافسات الفريق هذا الموسم، قائلًا :"نحن نشارك في بطولتي الدوري وكأس مصر وتعاهدنا على التتويج بكليهما في نهاية الموسم لإرضاء الجمهور".