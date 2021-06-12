ألمانيا: أكثر من 40 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى أكثر من 40 مليون شخص في ألمانيا حتى الآن الجرعة الأولى، على الأقل، من اللقاح المضاد لكورونا، أي ما يعادل 48.1% من إجمالي سكان البلاد, وفقا للبيانات الصادرة من معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات اليوم السبت.

وبحسب هذه البيانات، فإن أكثر من ربع سكان البلاد (21.35 مليون شخص أو 25.7%) تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا حتى الآن.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن وصل إلى 60.1 مليون جرعة، منها 965 ألف و478 جرعة أمس الجمعة.

من جانبه، كتب وزير الصحة، ينس شبان، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الحصيلة اليومية لجرعات كورونا تجاوزت حاجز المليون في ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي.

وأوضح المعهد أن نحو ثلثي التطعيمات تم إعطاؤها في مراكز التطعيم فيما تم إعطاء الثلث الباقي في عيادات الأطباء.

وواصلت ولاية بريمن الاحتفاظ بأعلى نسبة تطعيم بالجرعة الأولى بين سكانها بـ52.9% فيما واصلت ولاية سكسونيا تسجيل النسبة الأدنى لهذه الفئة بـ 43%.

ووصلت نسبة الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل ضد كورونا إلى أعلى مستوى لها في ولاية زارلاند بـ30.4%.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن حملة التطعيم سجلت أبطأ وتيرة لها في ولاية هامبورج والتي تعد من بين الولايات التي حصلت على أقل كمية من جرعات التطعيم.

كانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا بدأت نهاية العام الماضي. وكانت الأولوية في أخذ التطعيم مخصصة في بادئ الأمر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين ودور الرعاية والأطقم الطبية. كما تم إعطاء الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين يزيد لديهم خطر الإصابة بأعراض خطيرة أو مميتة لكورونا.

وتم إلغاء نظام الأولويات في أخذ تطعيمات كورونا منذ يوم الاثنين الماضي.