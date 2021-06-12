 المؤتمر العام للخضر بصدد اختيار زعيمته مرشحة للمنافسة على المستشارية في ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المؤتمر العام للخضر بصدد اختيار زعيمته مرشحة للمنافسة على المستشارية في ألمانيا

د ب ا
نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 9:31 ص

يعتزم حزب الخضر الألماني اختيار زعيمته أنالينا بيربوك رسميا مرشحة للمنافسة على المستشارية في الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد رقميا اليوم السبت.

 

وفي نفس التصويت، المقرر إجراؤه بعد ظهر اليوم، سيتم أيضا تأكيد اختيار بيربوك وزعيم الحزب المشارك روبرت هابيك كثنائي قائد للحزب في الحملة الانتخابية.

 

ويعتزم حوالي 800 مندوب للحزب اتخاذ قرار بشأن البرنامج الانتخابي بحلول يوم غد الأحد.

 

وكان قد تم تقديم حوالي 3300 مقترح تعديل على البرنامج.

 

وسيدور جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر العام اليوم حول سياسة الدعم الاجتماعي والتعليمي والسياسات المجتمعية والاقتصادية.

 


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