أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم إعطاء إجمالي 3ر32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 73ر3 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و501.



وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و19 أسبوعا.



ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.