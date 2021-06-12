الرئيس الجزائري: بعض الدول منزعجة من ديمقراطيتنا

ناشد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مواطني بلاده بالمشاركة في الانتخابات التشريعية؛ لاختيار ممثليهم في البرلمان.

وقال تبون، في مؤتمر صحفي عقده، صباح السبت، الجزائر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد الانتخابات البلدية في أقرب وقت.

وأشاد بتنظيم العملية الانتخابية، وإقبال المواطنين وخاصة الشباب على صناديق الاقتراع، قائلًا: «بعض الدول منزعجة من ديمقراطيتنا».

وأعرب عن تفهمه لرغبة البعض في مقاطعة الانتخابات، قائلًا: «لا يجب أن يفرض أي شخص رأيه على الآخر».

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أدلى صباح السبت، بصوته في الانتخابات البرلمانية.

وبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، صباح اليوم السبت، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في البرلمان، من بين أكثر من 15 ألف مرشح.