إحالة أوراق المتهم بقتل طفل بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، إحالة أوراق القضية رقم 116 جنايات قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2022، المتهم فيها شاب بقتل طفل في العاشر من رمضان، إلى المفتي، وحددت جلسة 17 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

واستقبل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان استقبل المجني عليه وليد أشرف محمد أحمد الراوي، 17 سنة، مُقيم بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة جراء إصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد.

فيما تبين أنه بعد انتهاء المجني عليه ونجل شقيقته، ويُدعى هاني، من أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، نشبت مشادة بين المجني عليه وأحد الأشخاص، الذي كان رفقته أربعة آخرين، إذ أمسك المتهم بسلاح أبيض (مطواة) طعن بها المجني عليه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تكفل باقي المتهمين بإبعاد نجل شقيقة المجني عليه عنه حتى فرغ منه المتهم وتركه جثةً هامدةً في وضح النهار بقارعة الطريق.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين وجود خلافات بينه وبين المجني عليه لسابقة قيام المجني عليه بإصابته في مشاجرة بينهما فقرر المتهم الانتقام منه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.