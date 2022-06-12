انتهاء أزمة حقائب منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم بالمكسيك

أكد محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال، أن أزمة حقائب البعثة انتهت بالفعل وتم استلامها من سلطات المطار المكسيكي، بتدخل مباشر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسفير مصر بالمكسيك والدكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة ، مواجها الشكر للجميع على متابعتهم المستمرة وتدخلهم لسرعة عودة الحقائب وحل الأزمة.

وأضاف عبد المقصود" أنه على الفور انطلقت تدريبات اللاعبين في مختلف الأوزان استعداداً لانطلاقها اليوم الأحد في وزن 45 كجم وتشارك فيه اللاعبه حبيبة سعد في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وكانت البعثة قد غادرت القاهرة أمس الأولول في رحلة طويلة فيها ٣ ترانزيت وفترات طيران طويلة.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من اللاعبين: أحمد حمدى ومحمود حسنى وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح.

ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة مصطفى راغب ومحمد عبد المقصود رئيس الاتحاد، والجهاز الفني للمنتخب الوطني مدير فني محمد عيسى النجار، وأحمد محمد مدرب، وإداري المنتخب عادل سليمان، وعلاء الدين حسن مدير المنتخبات القومية.