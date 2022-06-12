 بدء التصفيات التمهيدية لمسابقة إبداع قادرون بالأقصر - بوابة الشروق
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بدء التصفيات التمهيدية لمسابقة إبداع قادرون بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 7:03 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 7:03 ص

كشف صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن بدء تنفيذ التصفيات التمهيدية لمسابقة "إبداع قادرون" وذلك للأفراد من ذوي القدرات والهمم، وذلك في مجالات الفنون الشعبية والعزف الفردي والإنشاد الديني والغناء الفردي.

وأوضح رشوان، أن مكان تنفيذ المسابقات سيكون في نادي التجديف والرياضات المائية بالأقصر كورنيش النيل أمام بنك القاهرة، وذلك في تمام الساعة 5 مساءاً، وضروري على جميع المشاركين في المسابقة الحضور في الموعد المحدد.

وأكد رشوان أن مسابقة "إبداع قادرون" تعد أقوى مسابقة فنية وثقافية لذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

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