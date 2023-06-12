التعليم العالي يؤكد أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا، برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وليد الزواوي أمين عام المجلس، ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وهنأ المجلس كل من دكتور إسلام أبو المجد بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومحمد عباس شميس بمناسبة توليه رئاسة معهد تيودور بلهارس، وضياء خليل بمناسبة توليه منصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللواء هيثم زكي بمناسبة توليه مهام المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بالوزارة.

وأكد الوزير، أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفعالة، والمرجعية الدولية، والاستدامة، والابتكار، بما يخدم الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وأهمية استفادة كل جانب من الآخر؛ لتحقيق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد الوزير، أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، مشيرا إلى أهمية الدور المجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة بشأن اللجان العلمية الدائمة للترقيات، ومسميات اللجان العلمية.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة تعديل بعض أحكام قواعد التشكيل والإجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية والصادرة بالقرار الوزاري رقم 77 لسنة 2022.

واستعرضت نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، تقريرًا حول الاجتماعين السابع والثامن لحوار كاليستو جوما حول الابتكار والتقنيات الناشئة في الدول الإفريقية.

وافق المجلس على تشكيل اللجنة المختصة باختيار رئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد، ورؤساء الشعب، والأقسام المناظرة، ومديري الأفرع لكل من المركز القومي للبحوث، والمعهد القومي للمعايرة، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.