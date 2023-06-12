وزير الإنتاج الحربى يحيل رئيس القطاع الإداري بشركة حلوان للصناعات الهندسية للتحقيق

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة؛ لمتابعة انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى يتم إصدارها خلال الجولات الرسمية.

وتفقد الوزير، عددا من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركة؛ حرصاً على متابعة انتظام سير العمل والعملية الإنتاجية والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ووجّه الوزير بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية.

وخلال الجولة التفقدية لاحظ وزير الدولة للإنتاج الحربى، تواجد بعض خامات التصنيع فى أماكن غير المخصصة لها، بجانب عدم نظافة الطرق الداخلية بالشركة؛ وبناء عليه قرر تحويل رئيس القطاع الإدارى بالشركة للتحقيق.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكل الشركات والوحدات؛ لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من هذه الزيارات المفاجئة.

وحرص الوزير، خلال الجولة التفقدية على التواصل مع العاملين بشكلٍ مباشر والاستفسار منهم عن سير العملية الإنتاجية والتحديات التي تواجههم خلال العمل، مؤكداً لهم أن العاملين داخل "الإنتاج الحربى" هم عصب العملية الإنتاجية، قائلاً: "أنتم حجر الزاوية بالنسبة لنا والجميع يعمل على توفير كل احتياجاتكم بداية من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لجميع المسئولين داخل الوزارة، لذا علينا جميعا العمل بكل جد للنهوض بالإنتاج الحربى والذى يعد أحد أهم أذرع الدولة الصناعية على المستوين العسكرى والمدنى".