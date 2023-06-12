السعودية والولايات المتحدة تعربان عن أسفهما الشديد لعودة العنف في السودان

أعربت السعودية والولايات المتحدة مساء الاحد عن "أسفهما الشديد لعودة الطرفين السودانيين إلى أعمال العنف بعد انتهاء المهلة، مؤكدان أن الحل العسكري للصراع غير مقبول.

ووفقا لبيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية"واس" فقد أدانت الدولتان بشدة تلك الأعمال ودعيا إلى وقفها فوراً.

وأكدا "أنهما في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني، فإنهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفا الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة".

وتابع البيان "سيعمل الميسران ( الرياض وواشنطن) على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة، وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان".

وأعلن الميسران، أن القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023، مما أدى إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.