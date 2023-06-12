ابنة نجيب الريحاني تكشف عن سر رشاقتها في سن الـ86

كشفت جينا ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني عن سر رشاقتها، حيث تحرص دائما على تناول الطعام بكميات قليلة ولم تتبع أي نظام غذائي "ريجيم" على مدار حياتها، وتهتم دائما بممارسة الرياضة، حيث تمارس السباحة في فصل الصيف والشتاء، وحصلت على ميداليات ذهب وفضة في رياضة السباحة.



وقالت جينا خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، التي قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها لا تنزعج من التحدث عن سنها، حيث تبلغ من العمر 85 عاما، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة مهمة، لأن بعد سن الثلاثين تقل العضلات في جسم الإنسان كل عام بنسبة 1%.

وتابعت: "أنا عرفت المعلومة دي متأخر، أنا في 40% من العضلات راحوا مني، وأصبحت أمارس تمارين رياضية من أجل عودة العضلات، ومش مبسوطة من نفسي دلوقتي عايزة أخس 5 كيلو، ودلوقتي اعتزلت تناول السكر، الواحد لازم يبعد عن الرز والعيش، ويأكل نص كيلو خضروات في اليوم، واللحمة والفراخ مش مهمة أنا أهو من غير لحمة وفراخ".

وأشارت جينا إلى أنها تزوجت من رجل صعيدي وهي في سن 21 عاما، "هو مكنش يعرف أني بنت نجيب الريحاني، وبابا توفى وانا عمري 11 سنة، فلما اتجوزت هو مكنش موجود بس ماما كانت عايشة وقتها، وكنت أتمنى وجود بابا معايا لما كان في مشاكل مع جوزي، كنت عيزاه ينصحني أعمل إيه، وعيشت في مصر 65 سنة تقريبا".

وقالت جينا: "بابا كان بيحب الستات عادي، وماما كانت بتغير عليه دائما، وبالتحديد من فاطمة رشدي واخواتها، ولم تشعر بالغيرة من بديعة ماصابني لأنه كان هناك عمل يجمعها ببابا"، مشيرة انها تتمنى وجود تمثال لوالدها الفنان الراحل نجيب الريحاني، وذهب إلى مدرسة باب الشعرية التي تحمل اسم والدي.

وأضافت أن احسن فيلم لوالدها الفنان نجيب الريحاني بالنسبة لها هو فيلم "لعبة الست"، موضحة أنها شاهدت الفيلم مع والدها، فعندما تشاهد الفيلم حاليا تتذكر أول مرة وهو معها، واشترى اسم "الاستاذ حمام" من سائقه بعشر جنيهات، والتي قدمها مع ليلى مراد.