 وزراء خارجية الدول العربية وجزر الباسيفيك يبحثون بالرياض سبل تعزيز التعاون بين دولهم - بوابة الشروق
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وزراء خارجية الدول العربية وجزر الباسيفيك يبحثون بالرياض سبل تعزيز التعاون بين دولهم

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 11:48 ص

بدأت اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم في جزر الباسيفيك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانب العربي وجزر الباسفيك.

وتتضمن أجندة الاجتماع بحث عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية ووقف الاقتتال بين الأطراف السودانية وإنهاء الحرب في اليمن والملف النووي الإيراني مع التأكيد على حقوق كل الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتكثيف المشاورات السياسية الدورية بين الطرفين.

وتضم دول جزر الباسيفيك: فيجي، كيريباتي، جزر مارشال، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونجا، توفالو، فانواتو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، جزر كوك، ونييوي.

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