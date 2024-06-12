ستولتنبرج يؤكد لأعضاء حلف الناتو بشرق أوروبا أن الحلف سيدافع عن كل الحلفاء

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وعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج الدول الأعضاء بالجناح الشرقي للحلف بالدعم الكامل من جانب الحلف حال تعرضها لهجوم، وذلك على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مع رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش في ريجا إن "الناتو لديه القوات والموارد والقدرات والإرادة السياسية للدفاع عن كل حليف".

وكان ستولتنبرج يشارك في اجتماع يعقد ليوم واحد لـ"مجموعة بوخارست التسع" في ريجا.

وتضم المجموعة بولندا ورومانيا وبلغاريا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، ودول البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا، وليتوانيا ، أي دول الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وعقدت القمة التي شارك في رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون والرئيس الفنلندي الكسندر ستوب كضيوف، في إطار التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن في يوليو.

وقال رينكيفيتش إن "قمة بي 9 هي منصة رمزية وعملية للغاية لتنسيق مواقفنا بشأن تعزيز الحلف والأمن الإقليمي ودعمنا لأوكرانيا".

وتأسست المجموعة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بمبادرة من بولندا ورومانيا.

ومن المقرر أن تعقد القمة العادية المقبلة لحلف الناتو في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو. وعلى جدول الأعمال مسألة تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا.

وفي الوقت نفسه، سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحالف الدفاع عبر الأطلسي. وتأسس حلف الناتو في العاصمة الأمريكية في عام 1949 من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتسع دول غربية أخرى.