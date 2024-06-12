وزير خارجية قطر: ملتزمون مع مصر بإنهاء حرب إسرائيل على غزة وإبرام صفقة تبادل الأسرى

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، رد حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، مساء الأربعاء، أن دولة قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون في الشراكة؛ لإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن.

وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في سبيل توحيد الرؤى والتوصل إلى المقترح بصيغة تقرب بين وجهات نظر الأطراف.

وأكد أن الدوحة ملتزمة بـ«جسر الهوة» ومحاولة حل الفروقات بين طرفي النزاع بأفضل وسيلة، لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأكمل: «كل يوم نخسره في هذا المجهود يقابله خسارة لأرواح المدنيين والأبرياء، فخلال الأشهر الـ8 الماضية الكارثة تزداد يوميًا، ونشهد مزيدًا من الضحايا، خاصة المدنيين في قطاع غزة، ولا بد أن نقف بموقف واضح ونطالب بإنهاء الحرب».

ونوه أن الحرب على غزة أسفرت عن سقوط ما يقرب من 37 ألف شهيد و84 ألف جريح، فضلًا عن استمرار سياسة العقاب الجماعي والتجويع تجاه الأشقاء في غزة.