كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة تناقش مشروعات تخرج طلاب الإذاعة والتلفزيون

- عميدة الكلية: 10 أعمال تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والدراما الوثائقية والبرامج التسجيلية والفيديو كليب

ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون، وذلك تحت رعاية أ.د محمود أبوالنصر رئيس الجامعة بمصر.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أكد أ.د أبوالنصر، إعجابه بالمستوى الرائع الذي يقدمه طلاب كلية الإعلام، من خلال مشروعات تخرجهم، والتي جاءت لتعكس وعيهم بقضايا مجتمعهم، مشيدا بالتطور اللافت الذي تشهده كلية الإعلام تحت عمادة أ. د نيرمين خضر، والتي استطاعت أن تنقل هذه المشروعات إلى مستوى الاحترافية، ما يجعل تلك المشروعات بمثابة اللبنة الأولى التي يضعها الطلاب في طريقهم نحو سوق العمل.

من جهتها، أكدت أ.د نيرمين خضر عميدة الكلية، أن المشروعات التي قدمها طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون اتسمت بالتنوع، والعمق في معالجة القضايا التي تصدت لها، والإبداع في الطرح والتناول، وأنها تضمنت 10 أعمال تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة، والدراما الوثائقية، والبرامج التسجيلية، والفيديو كليب.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تضمنت، فيلما روائيا قصيرا بعنوان "صندوق الموسيقى"، ويتناول الطفل الموجود داخل كل إنسان، وصراعه نتيجة الأخطاء، أو بعض العادات غير المقصودة في التربية سواء من الأهل أو المدرسة، و"كعب داير"، وهو فيلم روائي قصير يقدمه الطلاب بشكل رمزي، يعتمد على عدد من الإسقاطات التي تتعلق بقسوة الآباء في معاملة الأبناء.

وأضافت أن المشروعات شملت كذلك ، فيما روائيا قصيرا بعنوان "غرفة آدم"، والذي تصدى لقضية سطحية الشباب من خلال الفيديوهات التي يقدمونها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل اللهث وراء الشهرة والترند، وكذلك أحيانا استخدامهم للتواصل الاجتماعي لتكون ستارا لأفكار تختلف مع العادات والتقاليد، وفيلم "السين"، وهو برنامج تسجيلي يدور حول "الراب"، وتاريخه العربي من شبه الجزيرة العربية، من خلال استعراض الآراء المختلفة، حول مدى قبول أو رفض هذا الفن.

ولفتت إلى أن من بين المشروعات أيضا، الفيلم الروائي القصير "راحة الروح"، والذي يناقش موضوع راحة الروح من تعب الدنيا، والتى يهبها الله عز وجل عن طريق ملك الموت، و"عالم تفصيل"، وهو من نوع "الفانتازيا"، والذي يتخيل العالم سنة 2050، و"النص المليان"، والذي يناقش أحد القضايا المجتمعية من منظور شخص، و"صقر" وهو دراما وثائقيه عن أحد شهداء المدرسة العسكرية، و"تتلف في حرير"، ويناقش الحرف اليدوية المصرية الأصيلة، والتراث الشعبي المصري، و"سكة واحد"، وهو فيديو كليب يحكي قصة اجتماعية بين زوج وزوجة، دفعت الخلافات الاجتماعية كلا منهما إلى طريق مختلف.

من جهتهم، أكد أعضاء لجنة التحكيم، أن المشروعات التي قدمها الطلاب اتسمت بالتميز، وغطت مساحات مختلفة، وتناولت قضايا عدة، واشتبكت مع الواقع بقضاياه، ومشكلاته، وتحدياته، وأن الصور والمشاهد التي تضمنتها، عكست إلماما بقواعد التصوير، والمونتاج والإخراج، والإضاءة ، وكتابة السيناريو، وأنها لم تخل من حرفية في نقل الفكرة، وتوصيلها بشكل سهل وبسيط وجذاب.

ضمت لجنة التحكيم، الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان نضال الشافعي، والمخرج الكبير الأستاذ مجدي أبوعميرة، والأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وأ. د حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والأستاذ عماد يسري الناقد السينمائي، والمخرج المسرحي جمال عبدالناصر.