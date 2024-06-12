أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن نظام جديد للتجنيد في الجيش الألماني في أول تعديل على نظام التجنيد بالجيش منذ 13 عاما.

وقال بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، في مؤتمر صحفي في برلين، عصر اليوم، إن البلاد "بحالة تهديد مختلفة عما كانت عليه قبل بضع سنوات"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا. وحذر من أن "يجب افتراض أن روسيا ستكون قادرة على مهاجمة دولة من دول حلف شمال الأطلسي في عام 2029".

وواصل: "يجب علينا أيضا استعادة قدرة الردع في هيئة التجنيد بالجيش"، مؤكدا أن خطته تتضمن رفع عدد الجنود بالقوات المسلحة العاملة من 181 ألف إلى 203 آلاف جندي.

وأضاف أن الجيش يحتاج نحو 200 ألف جندي احتياطي إضافي، قائلا إن الجيش يريد تجنيد "الأصلح والأكثر ملاءمة والأكثر تحفيزا"، وليس خدمة عسكرية مملة لا معنى لها.

لهذا تتضمن خطة بيستوريوس، بأن جميع الرجال والنساء في سن 18 عاما الذين يحملون جواز سفر ألماني سيتلقون رسالة رسمية من الجيش الألماني مع طلب التفكير في الخدمة العسكرية الأساسية (ستة أشهر) وفترة خدمة ممتدة محتملة (17 شهرا إضافية).

في الخطوة التالية، يُلزم الرجال وغير ملزم للنساء بعد ذلك ملء استبيان عبر الإنترنت حول ظروفهم الشخصية (سواء متزوجون أو لديهم أطفال)، موقفهم من التجنيد (هل تريد أن تنضم أم ترفض؟)، المعرفة (موقفهم التعليمي) ولياقتهم البدنية.

ويمكن معاقبة الشباب الذين يرفضون تقديم المعلومات.

وبحسب خطة بيستوريوس، تعتقد وزارة الدفاع أنه سيكون لديها 400,000 مرشح ذكر وأنثى، بعدها يحدد الجيش الألماني في البداية 40 ألف شخص مؤهلين من حيث المبدأ للخدمة العسكرية الأساسية.

ثم يتم استدعاء هؤلاء لإجراء الاختبارات (على سبيل المثال في "المراكز المهنية" للقوات المسلحة الألمانية)، ويمكن للنساء أيضا التقدم بطلب للانضمام. ومن المتوقع أن يعرب حوالي ربع من تم الاتصال بهم عن اهتمامهم بالخدمة، بحسب وزير الدفاع.

ومن بين (المخطط له 40000)، يريد الجيش الألماني اختيار أنسبهم وتحفيزهم وإلزامهم بالخدمة العسكرية ("الاختيار وفقا لمعايير الجودة").

وتستهدف وزارة الدفاع الألمانية، من 5000 إلى 7000 جندي تجنيد إضافي سنويا - بداية من عام 2025. بحسب بيستوريوس، التزم 10 آلاف جندي طواعية بالخدمة العسكرية الأساسية في الجيش الألماني.

بيستوريوس مقتنع بأن القوة يمكن أن تنمو مع جنود الخدمة العسكرية الأساسية (النشطين والسابقين) ومع الجنود المحترفين إلى ما مجموعه حوالي 460،000 جندي (منهم 200000 نشطون، والبقية من الاحتياطي).

• هذا يعتمد على النساء

بغض النظر عن الاستبيان الإلزامي و"الخدمة العسكرية الجديدة"، وفقا للمادة 12 أ من القانون الأساسي، يمكن للحكومة الاتحادية أيضا إجبار النساء على الخدمة في حالة الدفاع، ولكن ليس لخدمة السلاح.

ينص الدستور على ما يلي: يمكن للمرأة، إذا كان الوضع العسكري يتطلب ذلك، "استخدامها في الرعاية الطبية والطبية المدنية وكذلك في منظمة المستشفيات العسكرية العسكرية الثابتة (...)" (تتعلق فقط بالنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما).

يمكن أيضا طلب النساء أو الرجال ذوي المؤهلات المناسبة لمهام الحماية المدنية (المخابئ، وطرد المباني) أو للشرطة والإدارة. ينص القانون الأساسي على ما يلي: "من أجل تأمين هذه الحاجة"، "يمكن تقييد حرية الألمان في التخلي عن ممارسة مهنة أو عمل بموجب القانون أو على أساس قانون".

وكان وزير الدفاع الألماني دعا الأسبوع الماضي إلى تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية في خطاب أمام البرلمان الألماني. وقال: "يجب أن نكون مستعدين للحرب بحلول عام 2029".