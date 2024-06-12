ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الإندونيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه في جدة، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإندونيسي المنتخب وزير الدفاع برابوو سوبيانتو العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي استعرض مع الرئيس الإندونيسي "خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود المبذولة تجاهها".

ووصل الرئيس المنتخب وزير الدفاع في إندونيسيا برابوو سوبيانتو إلى جدة في وقت سابق اليوم الأربعاء في زيارة للمملكة يؤدي والوفد المرافق له خلالها مناسك الحج.

وقالت الصحافة الإندونيسية إن محادث الرئيس برابوو سوبيانتو في المملكة تتناول تطورات المنطقة والأوضاع الخطيرة في غزة والجهود المبذولة نحو إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.