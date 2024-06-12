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أحمد السبكي ينعى الراحل فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 8:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 8:09 م

نعت شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكل العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الدكتور فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما المصرية، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ونشر السبكي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للراحل فاروق صبري، متمنيا أن يتغمده الله بواسع رحمته.

يذكر أن فاروق صبري، الكاتب والمنتج، كتب العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينات، من بينها: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "خلي بالك من جيرانك"، "إحنا بتوع الأوتوبيس"، و"اقتل مراتي ولك تحياتي"، بجانب الكتابة.

وكان فاروق صبري شريكًا أساسيًا في شركة الأخوة المتحدون، ورئيسًا لغرفة صناعة السينما.

 

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