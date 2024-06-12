اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال وسط رفح الفلسطينية

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اشتدت الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الأربعاء، في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأشارت شبكة «قدس» الإخبارية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية للمكان.

عاجل| تغطية صحفية: اشتداد الاشتباكات بين المــقاومة وقوة من جيش الاحتلال في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، والاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية للمكان. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 12, 2024

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ250 مخلفا عشرات الشهداء والجرحى ودمار واسع في منازل المواطنين والمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية.

وأعلن الهلال الأحمر عن استشهاد 6 مواطنين بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة عزام قرب مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق واسعة وسط رفح وغربها: مخيم الشابورة، منطقة البلد، محيط دوار زعرب، وتل زعرب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وفي وقت سابق فجر اليوم، استشهد 7 مواطنين وسقط عدد من الجرحى في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الفيومي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وصلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

واستشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي النصر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وصل إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس المجاورة.

واستهدفت غارات جوية من طائرة حربية إسرائيلية وسط مدينة غزة، بينما طال قصف مدفعي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات جنوب شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال محيط خربة العدس، ومخيم الشابورة ومخيم يبنا، وحي تل السلطان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.