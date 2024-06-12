أوكرانيا تعترض هجوما جويا روسيا وتدمر 5 صواريخ و24 طائرة مسيرة

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، الليلة الماضية، باستخدام 30 صاروخا و24 طائرة مسيرة من طراز "شاهد -131/136".

وقال البيان "أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية صاروخا باليستيا فرط صوتي من طراز "كينجال كيه إتش-47 إم تو" وأربعة صواريخ كروز من طراز كيه إتش-101 وكيه إتش-555، كما أسقطت 24 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد -131/136" في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 12 يونيو"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي الأوكراني.