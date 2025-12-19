 زيلينسكي: موافقة الاتحاد الأوروبي على قرض أوكرانيا نصر عظيم - بوابة الشروق
الجمعة 19 ديسمبر 2025 6:42 م القاهرة
زيلينسكي: موافقة الاتحاد الأوروبي على قرض أوكرانيا نصر عظيم

وارسو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 5:11 م | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 5:11 م

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، موافقة الاتحاد الأوروبي على زيادة التمويل لبلاده بأنها "نصر عظيم" .

وقال زيلينسكي، في وارسو، بعد الاجتماع بالرئيس البولندي كارول نافروتسكي، إن الموافقة على هذا التمويل نبأ إيجابي للشعب الأوكراني وفي نفس الوقت إشارة لروسيا على أن استمرار الحرب ليس مجديا.

وبعد شهور من النقاش والجدل، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط في الليلة الماضية بشأن تمويل أوكرانيا على مدار العامين المقبلين .

وبموجب الاتفاق، سوف تحصل أوكرانيا على قرض بقيمة 90 مليار يورو "105.5 مليار دولار".

وإذا لم تدفع موسكو تعويضات بسبب الأضرار الناتجة عن الحرب، سوف يتم استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض.


