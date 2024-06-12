مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره مزلقان قرية في بني سويف

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لقي شاب مصرعه بعدما صدمه قطار أمام مزلقان قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي شمال بني سويف، تم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة.

وكان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف، بورود بلاغ يفيد بمصرع شاب إثر اصطدامه بقطار بمزلقان قرية الميمون التابعة لمركز الواسطي، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث برفقة قوات الأمن، وجارٍ نقل الجثة إلى الوحدة الصحية لقرية الميمون التابعة لمركز الواسطي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية تحت إشراف اللواء منصور الدغيدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والتي قام بها المقدم محمد محروس رئيس مباحث قسم شرطة الواسطي، مصرع شاب يدعى هشام.ع، 22 سنة"، مقيم قرية الميمون التابعة لدائرة المركز أ"، صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية الميمون.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الشاب المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي، وتحريات المباحث حول الحادث.



