استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

استشهد ستة شبان فلسطينيين وأصيب شاب برصاص قوات إسرائيلية، مساء الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ومحاصرتها منزلا قبل أن تقصفه بقذائف "إنيرجا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا، قبل أن تدفع القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، قتل خلالها شابان.

وبحسب وفا، استشهد 544 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين منذ أكتوبر 2023.