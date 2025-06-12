أمريكا:وكالة حماية البيئة تقترح إلغاء قواعد تقيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

اقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلغاء القواعد التي تحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي، في خطوة قال مدير الوكالة لي زيلدين إن من شأنها أن توفر على الصناعة مليارات الدولارات من التكاليف و"تطلق العنان" لقطاع الطاقة الأمريكي.

كما اقترحت وكالة حماية البيئة أيضا تخفيف قيود لائحة تنظيمية تلزم محطات الطاقة بخفض انبعاثات الزئبق وغيرها من الملوثات السامة التي قد تضر بتطور الدماغ لدى الأطفال الصغار وتساهم في حدوث نوبات قلبية ومشكلات صحية أخرى لدى البالغين.