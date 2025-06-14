حماس تنفي تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي

قال مصدر بالوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، يوم الخميس، إن ما يتداوله الإعلام الإسرائيلي، ومكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار مخالف للحقيقة.

وبحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، أشار المصدر إلى أنه تم تداول عدد من الأفكار خلال الأيام الماضية مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف النار في قطاع غزة.

وزعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، أنها وافقت على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، متهمة حماس برفضه.

فيما أكدت الحركة الفلسطينية أنها وافقت على المقترح الأمريكي، مطالبة ببعض التعديلات.

وكررت أكثر من مرة استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضي غزة، مع تعهدات أمريكية بذلك.

وينص مقترح ويتكوف على إطلاق 10 أسرى إسرائيليين و8 جثث مقابل هدنة 60 يوماً، وإفراج إسرائيل عن مئات الفلسطينيين.

إلا أن حماس طالبت بتغيير جدول إطلاق سراح الرهائن العشرة الأحياء وجثث الثمانية المشمولة بالصفقة، بحيث يتم ذلك على 6 دفعات خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

كما طالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل إلى الخطوط التي كان متمركزاً فيها قبل انهيار الهدنة في مارس الماضي، وتمسكت بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب بشكل تام، ما شكل نقطة الخلاف الرئيسية.