تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر في حرم دار أوبرا القاهرة، في السابعة مساء الخميس المقبل 19 يونيو، افتتاح معرض "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير"، والذي تنظمه هيئة قصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر حتى 24 يونيو الجاري.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي توثق الكثير من تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة من خلال الزخارف المعمارية والنباتية، وغيرها من المناظر المرسومة التي تتمتع بها منطقة "مقابر بني حسن"، أحد أهم المناطق الأثرية بعروس الصعيد. شارك في إبداعها 16 فنانًا وفنانة، وهم: أحمد عبد الجواد، محمد عارف، دينا صموئيل، هالة خليل، جوزيف الدويري، مروة إسماعيل، محمد وهبة، منى مهيمن، نورا مصطفى، علا أشرف، عمر رأفت، شنودة عصمت، وليد طارق، ولاء أبو العينين، ونيفِين ياقوت، والقوميسير العام للملتقى الفنان الدكتور شادي سلامة.

المعرض هو نتاج "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير" الذي أُقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمحافظة المنيا في نوفمبر الماضي. ونفذته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد وفرع ثقافة المنيا، بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة المنيا. وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لدعم الحراك الفني بالمحافظات، من خلال اختيار بيئات مصرية متنوعة، وإتاحة الفرصة لمجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة سكان هذه المناطق، وإنتاج أعمال فنية أصيلة تعكس خصوصية وتنوع البيئات الثقافية المصرية.