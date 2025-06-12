شمال سيناء ترفع حالة الاستعداد: تجهيز الاستراحات وتأمين لجان الثانوية العامة بالكاميرات وغرف العمليات

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، التي تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025، مؤكدًا أن جميع اللجان والاستراحات تم تجهيزها بشكل كامل لتوفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين.

وأوضح "رضوان" أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 4698 طالبًا وطالبة، موزعين على 15 لجنة امتحانية، منهم 273 بالشعبة الأدبية، و3987 بالشعبة العلمية "علوم"، و439 بالشعبة العلمية "رياضيات".

وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين على أعلى مستوى من حيث الأسرة والفرش والثلاجات وجميع متطلبات المعيشة، حيث بلغ عدد الاستراحات 15 استراحة بسعة إجمالية تصل إلى 1060 سريرًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اللجان الامتحانية جرى تعقيمها بالكامل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية، مع توفير التأمين الكامل لها من قبل أجهزة الشرطة المدنية، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء آمنة ومنضبطة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية وغرفة عمليات مركزية على مستوى المديرية للتواصل المستمر مع رؤساء اللجان، ومتابعة البيانات اليومية الخاصة بالطلاب، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تؤثر على انتظام الامتحانات.

كما أكد رضوان أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء مراقبة بالكاميرات من خلال غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبًا لرصد أي محاولات للغش أو مخالفات داخل اللجان.

وناشد وكيل الوزارة الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مشددًا على أهمية الحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة وعدم الكتابة عليه، حيث سيتم تسليمه للملاحظين عقب كل امتحان.

وفي السياق ذاته، شدد "رضوان" على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة "البابل شيت"، والتأكد من تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف، ضمانًا للشفافية وسلامة التصحيح.