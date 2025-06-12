أفادت شبكة الشرق الإخبارية، خلال تقرير، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية شهدت خلافات متصاعدة بشأن مدى قدرة إسرائيل على تنفيذ عملية ضد إيران بمفردها دون الحاجة إلى دعم الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك فيما أفاد تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي تحدث عن مخاوف أمريكية من أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية قد لا تكون قادرة على التصدي لهجوم إيراني يشمل مئات الصواريخ.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن "رئيس هيئة أركان (الجيش الإسرائيلي إيال زمير) اتخذ موقفاً حازماً للغاية.. للدفاع عن هذا الموقف، وشاركه في هذا الرأي أيضاً قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار".

وقال زمير، خلال مناقشات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا يمكنها العمل بمفردها، مشدداً على أن أي خطوة ضد إيران يجب أن تتم بالتنسيق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف مسئول إسرائيلي رفيع للقناة 13: "نحن ننتظر لنرى ما سيحدث الأحد المقبل، فإذا كانت إجابة الإيرانيين غير مقبولة بالنسبة للأمريكيين، فقد يتصاعد الحدث بسرعة كبيرة، بما في ذلك من جانبنا".

وسيلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عُمان، الأحد المقبل، لمناقشة رد طهران على مقترح واشنطن بشأن الاتفاق النووي.